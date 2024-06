IND vs IRE: रोहित शर्मा ने बताई वजह, क्यों लिया टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला

जारी टी20 विश्व कप 2024 (T20 World Cup 2024) में अपने अभियान के पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह मुकाबला ठीक उसी पिच पर है, जिस पर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इकलौता वॉर्म-अप मैच खेला था. और पहले बल्लेबाजी करते हुए कोटे के 20 ओवरों में 5 विकेट पर 182 का स्कोर खड़ा किया था. लेकिन मुख्य दौर के मैच में रोहित ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनी, तो इसके पीछे की वजह को भी एकदम साफ कर दिया.

It's toss time in New York!



India win the toss and opt to bowl first against Ireland.#T20WorldCup | #INDvIRE | https://t.co/dBO7syKOHW pic.twitter.com/XjvbYtSak6