IND vs ENG: "ये क्रिकेट नहीं है..." इंग्लैंड की 'बॉडीलाइन' रणनीति पर भड़के सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली को भेजा सीधा संदेश

Sunil Gavaskar Furious on England's 'bodyline' Act: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में हो रहे एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे मुकाबले के तीसरे दिन सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड की 'बॉडीलाइन' रणनीति पर सवाल उठाए. दूसरे दिन स्टंप्स पर नाबाद पवेलियन लौटे ऋषभ पंत और केएल राहुल आराम से खेल रहे थे. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उन्हें परेशान करने के लिए शॉर्ट गेंदों से लेकर स्पिन तक का सहारा लिया. तीसरे दिन के पहले सेशन में एक समय ऐसा भी आया, जब इंग्लैंड ने विकेट लेने के लिए लेग साइड पर सात फील्डर लगा दिए. सुनील गावस्कर के अनुसार, इंग्लैंड ने गेंदबाजी में 'बॉडीलाइन' रणनीति का इस्तेमाल किया. हालांकि वे अधिक बाउंसरों का उपयोग नहीं कर रहे थे. भारत के पूर्व कप्तान ने इंग्लैंड की टैक्टिक्स को लेकर सवाल खड़े किए. गावस्कर ने बॉडीलाइन सीरीज़ (1932-33, ऐशेज़ सीरीज़) और हैरोल्ड लारवुड तक का ज़िक्र कर आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के प्रमुख सौरव गांगुली से भी कदम उठाने को कहा.

'ये क्रिकेट नहीं है'

सोनी स्पोर्ट्स पर कॉमेन्ट्री के दौरान गावस्कर ने तीसरे दिन लंच से पहले कहा,"सात खिलाड़ी लेग साइड में लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाज़ राउंड द विकेट गेंदबाज़ी कर रहे हैं. मेरे हिसाब से ये क्रिकेट नहीं है. ये बॉडीलाइन सीरीज़ जैसा है." गावस्कर ने गुस्से में कहा,"यह बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं है. आईसीसी क्रिकेट समिति के प्रमुख सौरव गांगुली यह सुन रहे हैं, कृपया सुनिश्चित करें कि लेग साइड पर छह फील्डर हों."

Gavaskar says this constant bowling on the leg-side by England with 7 fielders in the leg-side is JUST NOT CRICKET! Wants @ICC ‘s technical committee led by @SGanguly99 to look at this! #INDvsENG #ENGvIND pic.twitter.com/uYvG2z7Jj4