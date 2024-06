Ind vs Bang, Warm-up: टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले ही लिया यह बड़ा चौंकाऊ फैसला, क्या संजू सैमसन....

India vs Bangladesh, Warm-up at New York: शुरू हो रहे टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) के अभियान की अपनी तैयारियों का आगाज शुरू कर दिया है. न्यूयार्क की नसाउ काउंट इटरनेशल क्रिकेट ग्राउंड (Nassau County International Cricket Stadium, New York) में बांगलादेश के खिलाफ (India vs Bangladesh, Warm-up) वॉर्म-अप मुकाबले में टॉस जीतने के बाद ऐसा बड़ा फैसला लिया, जो क्रिकेट के जानकारों को चौंका गया. वहीं, अमेरिका की पिच के बारे में भी आभास होने लगा है. लेकिन जिस फैसले ने सभी को चौंका दिया, वह रहा विकेटकीपर संजू सैसमन (Sanju Samson) से पारी की शुरुआत कराने का फैसला. और इस फैसले ने अब आगे के रणनीति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या नई ओपनिंग जोड़ी तैयार हो रही?

प्रबंधन ने इकलौते वॉर्म-अप मैच में उस जायसवाल को पारी की शुरुआत का मौका नहीं दिया, जिन्हें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरुरत महसूस हो रही है. लेकिन एक वॉर्म-अप मैच होने के बावजूद प्रबंधन ने पारी की शुरुआत के लिए रोहित के साथ संजू सैमसन को भेजा. हालांकि, यह बात अलग है कि वह सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए.



क्या कॉम्बिनेशन होगा सरप्राजिंग?

टीम इंडिया के फैसले के बाद अब पंडितों के बीच यह चर्चा होने लगी है क्या भारतीय प्रबंधन आयरलैंड के खिलाफ सरप्राजिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरने जा रहा है क्योंकि संजू सैमसन से पारी की शुरुआत कराकर प्रबंधन ने तमाम अनुमानों और गणित को पलट दिया है. कुल मिलाकर टीम संयोजन के लिहाज से मामला बहुत ही रुचिकर हो चला है. इसने एनालिस्टों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब प्रबंधन आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को कौन सी टीम मैदान पर उतरेगा, बोले तो क्या संयोजन होगा