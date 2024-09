IND vs BAN: रोहित शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Rohit Sharma World record in Test: भारत के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma World record) ने इतिहास रच दिया है. कानपुर टेस्ट मैच (IND vs BAN 2nd Test) में भारत की पहली पारी के दौरान रोहित ने भले ही 11 गेंद पर 23 रन की पारी खेली लेकिन अपनी इस छोटी सी तेज पारी के दौरान एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बता दें कि रोहित ने अपनी 23 रन की पारी में एक चौका और तीन छक्का लगाने में सफल रहे. रोहित की पारी में सबसे खास बात ये रही कि हिट मैन ने अपनी पारी के पहले दो गेंद पर छक्का लगाया. रोहित ने अपनी पारी की पहली दो गेंद जो खालिद अहमद ने फेंकी थी. उसपर दो छक्के लगाए. ऐसा कर रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट के चौथे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिनके नाम पारी में पहली दो गेंदों पर छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो.

रोहित से पहले ऐसा कारनामा वेस्टइंडीज के पूर्व बैटर ईएवी 'फोफी' विलियम्स ने साल 1947/48 में इंग्लैंड के खिलाफ जिम लेकर की गेंद पर नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए किया था. इसके बाद सचिन तेंदलुकर (Rohit Sharma vs Sachin Tendulkar) ने साल 2012/13 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी की पहली दो गेंद पर छक्का लगाने का कमाल करने में सफल रहे थे.

वहीं, भारत के ही उमेश यादव ने साल 2019/20 में रांची टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नंबर 9 पर बैटिंग करते हुए अपनी पारी की पहली दो गेंद पर छक्का लगाया था. अब रोहित ने यह कमाल टेस्ट में किया है. रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट में पारी की पहली दो गेंद पर छक्का उड़ाया है. रोहित ने बतौर ओपनर यह कमाल किया है.

बतौर ओपनर ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

रोहित शर्मा पारी की पहली दो गेंद पर छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने यह कमाल खालिद अहमद की लगातार दो गेंद पर छक्का लगाकर किया. रोहित मैच में 23 रन बनाकर आउट हुए. रोहित की पारी ने फैन्स का दिल जीत लिया.

टेस्ट क्रिकेट में पारी में पहली दो गेंदों पर दो छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Batters to hit two sixes off the first two balls in an innings in Test cricket)

ईएवी 'फोफी' विलियम्स- गेंदबाज जिम लेकर, नंबर 7 Vs इंग्लैंड, ब्रिजटाउन 1947/48

सचिन तेंदुलकर- गेंदबाज नाथन लियोन, नंबर 4 Vs ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई 2012/13

उमेश यादव- गेंदबाज जॉर्ज लिंडे, नंबर 9 vs साउथ अफ्रीका, रांची 2019/20

रोहित शर्मा- गेंदबाज खालिद अहमद, ओपनर Vs बांग्लादेश, कानपुर 2024/25

रोहित शर्मा ऐसा करने वाले दुनिया के पहले कप्तान भी बने

रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 11 गेंदों पर 23 रनों की छोटी और शानदार पारी खेली. इस तूफानी पारी के दौरान रोहित ने 1 चौका और तीन बड़े छक्के लगाए. रोहित के अब साल 2023 में सभी प्रारूपों में 41 छक्के लगा चुके हैं. ऐसा कर रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट के इकलौते ऐसे कप्तान बन गए हैं जिनके नाम तीन दफा एक कैलेंडर ईयर में 40 से ज्यादा इंटरनेशनल छक्का लगाने कमाल दर्ज हो. उन्होंने यह उपलब्धि दो बार पहले हासिल की थी, जब उन्होंने 2022 में 45 छक्के और 2023 में 80 छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए थे.

भारतीय टीम जीत सकती है टेस्ट

बता दें कि बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 233 रन ही बना सकी थी. इसके बाद भारत ने 285/9 का स्कोर बनाकर पारी की घोषणा कर दी. भारत ने पहली पारी के आधार पर 52 रन की बढ़त हासिल की थी. वहीं, चौथे दिन का खेल खत्म होने पर बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन बना लिए थे. बांग्लादेश, भारत से अभी भी 26 रन दूर है. पांचवें दिन भारतीय गेंदबाज बांग्लादेश के 8 विकेट जल्द लेकर टेस्ट में पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे. बता दें कि कानपुर टेस्ट में पहले दिन केवल 35 ओवर का ही खेल हो पाया था तो वहीं, , दूसरे और तीसरे दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी जिसके कारण ही भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर धमाका कर दिया था.