Ind vs Ban: "यह बढ़िया है कि...", गावस्कर ने यह रोहित को लेकर क्या कह दिया, फैंस उड़ा रहे मजाक

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में शनिवार को एंटिगा में बांग्लादेश के खिलाफ (Ind vs Ban) कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के हिस्से में बड़ी नाकामी आई. जब तुलनात्क रूप से कहीं बेहतर पिच मिली, तो रोहित के बल्ले से फैंस को कुच प्रचंड शॉट देखने को मिले. और जब लग रहा था कि शनिवार का दिन भारतीय कप्तान की "रन वापसी" का दिन है, तो तभी शाकिब ने रोहित की पारी का अंत कर दिया. आउट होने से पहले रोहित 11 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के से 23 ही बना सके, जिससे एक बार फिर से उनके और चाहने वालों के हिस्से में मायूसी आई, लेकिन महान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) का इस पारी को लेकर अलग ही नजरिया सामने आया, जिसका फैंस मजाक बना रहे हैं

स्टार-स्पोर्ट्स पर कमेंट्री कर रहे अपने समय के महान दिग्गज सनी ने कहा, "भारत के लिए 39 रन की साझेदारी में रोहित शर्मा ने बढ़िया काम किया है." गावस्कर का यह कहना भर था कि उनकी बात को सोशल मीडिया ने तेजी से लपक लिया. और एक बड़े वर्ग को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और देखते ही देखते झमाझम कमेंट आने शुरू हो गए.

Lol Gavaskar saving his job really well

फैंस भला कहां रुकने वाले हैं

This PR can't fool us

Everyone knows that Rohit Sharma is the biggest choker