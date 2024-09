Ind vs Ban 1st Test: "विराट ने क्यों नहीं..", रोहित हुए हताश, तो फैंस निराश, सभी जगह एक ही सवाल

जो विराट कोहली (Virat Kohli) के पूरे करियर में देखने को नहीं मिला, वह चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को देखने को मिला. और जो देखने को मिला, वह कोहली के करोड़ों चाहने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि "यह अदा" जुझारू और कभी हार न माने का जज्बा रखने वाले कोहली के स्वभाव से मेल नहीं ही खाता. लेकिन जब "तस्वीर" सामने आई, तो न ही यह ड्रेसिंग रूम में एकद झल्ला उठे कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को पसंद आई, न ही पंडितों को और न ही फैंस को. सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा चल रही है और हर मंच पर मानो यही बड़ा सवाल वायरल हो रहा है, कोहली ने रिव्यू क्यों नहीं लिया?"

निश्चित पर सवाल एकदम जायज है. अब कोहली ने रिव्यू क्यों नहीं लिया, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे, लेकिन भारत की दूसरी पारी के 20वे ओवर में जब अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया, तो मानो कोहली को नॉन-स्ट्राइक छोर पर खड़े शुबमन गिल में ही थर्ड अंपायर नजर आया! और जब थर्ड अंपायर ने यह पाया कि गेंद ने कोहली के बल्ले को छुआ था, तो निश्चित रूप से विराट ने भी माथा पकड़ लिया होगा. लेकिन अब विराट माथा पीटें या कोई भी सफाई दें, इससे यह बड़ा सवाल तो खत्म नहीं ही होगा कि विराट ने रिव्यू क्यों नहीं लिया?

निश्चित रूप से विराट के फैन इस घटना पर बहुत ही ज्यादा हताश हैं.़

It was clearly not out. This is so frustrating to see. Shubman Gill, from the non-striker's end, should have asked Virat Kohli to take DRS. pic.twitter.com/mtnoqPuaho