Ind vs Ban 1st T20I: 4,4 6..."हार्दिक ने स्टाइल में खत्म किया मैच", अंदाज से झूम उठा सोशल मीडिया

ये आखिर हार्दिक ने क्या खा लिया है! यह तो एकदम पूरी तरह से बदले हुए पांड्या हैं! कुछ इसी तरह की बातें करोड़ों भारतीय फैंस ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की ग्वालियर में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 (Ind vs Ban 1st T20I) में बैटिंग देखने के बाद कर रहे हैं. खासतौर पर लक्ष्य का पीछा करने के दौरान पारी के 12वें ओवर में जिस अंदाज में पांड्या ने मैच फिनिश किया, उससे देखकर फैंस हैरान रन गए. और हैरानी की वजह थे पांड्या के प्रचंड शॉट जिस पर एक बार को भरोसा ही नहीं हो रहा था.

जब तस्कीन अहमद पारी का 12वां ओवर फेंकने आए, तो भारत को जीतन के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए थे और गेंद 54 बाकी थीं. शुरुआत की दो गेंदों पर एक-एक रन आया, लेकिन चौथी गेंद पर हार्दिक ने विकेटकीपर के सिर के ऊपर से जो नो-लुक अपर-कट खेला, वह उनके कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ बता दिया. इसके बाद चौका और फिर पांचवीं गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़कर पांड्या ने स्टाइल में मैच खत्म करते हुए भारत को जीत दिला दी.

मैच खत्म होने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पांंड्या को गले लगा लिया

हार्दिक ने पारी ऐसे प्रचंड शॉट लगाए कि देखने वाले गदगद हो गए

Whatever Suryakumar Yadav can do Hardik Pandya can do it in a better way. Made a statement with a match winning 39 of 16 balls.



Played some of the outrageous shots, knock full of west Indian swag. Will go down as the one of the best inning by him.pic.twitter.com/DSB2mcqq4v