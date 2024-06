Ind vs Aus: ये क्या हाल कर दिया कुलदीप ने मैक्सवेल का, आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे

Kuldeep Yadav vs Glenn Maxwell: जारी टी20 विश्व कप (T20 World cup 2024) में यूं तो कंगारू ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके हैं, लेकिन अफगानिस्तान से मिली हार में जब उन्होंने अर्द्धशतक जड़ा, तो लगा कि मैक्सी का तूफानी अंदाज भारत (Ind vs Aus) के खिलाफ बहुत बड़ी मुसीबत साबित होंगे. और इस बार रोहित की सोची समझी रणनीति के तहत वह अपने जानी दुश्नन कुलदीप यादव (Maxwell vs Kuldeep) यादव से फिर से भिड़ गए. और कुलदीप ने अपनी खिंची हुई सीधी गेंद से उनकी पारी पर फिर पूर्ण विराम लगा दिया. इस विकेट के साथ ही दोनों के बीच चली आ रही पुरानी टक्कर में फिर से यादव इस कंगारू बल्लेबाज पर भारी पड़े. इससे मैक्सी का रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब हो गया है कि करोड़ों भारतीय फैंस यही कह रहे हैं-कुलदीप के खिलाफ इनसे न हो पाएगा!I

मैक्सवेल दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हैं, लेकिन ये भाई साहब जब कुलदीप के सामने आते हैं, तो इनकी बैटिंग की हवा निकल जाती है. ये हम नहीं कह रहे, आंकड़े इसकी पूरी-पूरी पुष्टि करते दिख रहे हैं. बता दें कि मैक्सवेल ने टी20 में अभी तक कुलदीप के खिलाफ 8 पारियों में 49 गेंद खेली हैं. और इन पारियों में मैक्सवेल सिर्फ 81 रन ही बना सके हैं. वह पांच बार आउट हुए और इससे लेफ्टार्म स्पिनर के खिलाफ मैक्सी का औसत 16.20 का हो जाता है. इस औसत से आप सबकुछ समझ सकते हैं.

फैंस कुलदीप यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं

Whole world is appreciating and hyping Rohit Sharma and Bumrah only coz they are superstars of Indian Cricket but people are barely talking about Kuldeep Yadav who single handly changed the game when Maxwell, Head & Mitchel were taking the game away from us.



He is our Hero pic.twitter.com/hQqb85XQY1