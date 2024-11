Ind vs Aus: "अब मैं अगले आईपीएल का इस्तेमाल...", केएल राहुल ने बताया कि क्या है उनका लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट (Aus vs Ind 1st Test) से पहले केएल राहुल (KL Rahul) बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं. हाल ही न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था. बहरहाल, हालात ने उन्हें फिर से कंगारुओं के खिलाफ प्लानिंग का हिस्सा बना दिया, लेकिन शुक्रवार को ही भारत और भारत ए के बीच प्रैक्टिस मैच में उठती हुई गेंद पर चोटिल होने ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है. बहरहाल, केएल ने हाल ही में एक बातचीत में कहा है कि वह अगले साल होने वाली आईपीएल का इस्तेमाल भारतीय टी20 टीम में वापसी के लिए करना चाहते हैं.

केएल ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, "वास्तव में मेरा लक्ष्य भारतीय टी20 टीम में वापसी करना है. मैं हमेशा से ही तीनों फॉर्मेटों का बल्लेबाज बनना चाहता था. और मेरी प्रेरणा और इरादे में बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. मैं अभी भी तीनों फॉर्मेटों में भारत के लिए खेलना चाहता हूं और मैंने कई साल तक इस काम को अंजाम दिया है." इस बल्लेबाज ने कहा, "मैं पिछले थोड़े समय से टी20 टीम से बाहर हो चुका हूं. ऐस में मुझे वापसी के लिए किस बात की जरुरत है? जाहिर है कि मैं टीम इंडिया में वापसी के लिए अगले आईपीएल की ओर निहार रहा हूं."

Keep calm Guys, KL Rahul is fine and will be available for the first test.Big relief for Indian fans. pic.twitter.com/1Oco2dJCYZ