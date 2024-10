IND vs AUS: "फर्जी खबरें न फैलाएं..." बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर होने की खबरों पर भड़के मोहम्मद शमी

Mohammed Shami: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनकी भागीदारी खतरे में होने की खबरों को खारिज किया है. मोहम्मद शमी ने इन रिपोर्टों को "निराधार" बताया और लोगों से "फर्जी खबरें" न फैलाने का आग्रह किया है. बुधवार की सुबह, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शमी की टखने की चोट, जिसके चलते वो बीते साल वनडे विश्व कप फाइनल के बाद से बाहर हैं, को झटका लगा है और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उनकी भागीदारी संदिग्ध हो सकती है.

रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि शमी के घुटनों में एक ताजा समस्या हो गई है जिसे ठीक होने में उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है. रिपोर्ट में दावा था कि "शमी ने गेंदबाजी फिर से शुरू कर दी थी, और वह जल्द ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने की राह पर थे लेकिन घुटने की चोट हाल ही में बढ़ गई है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम चोट का आकलन कर रही है, लेकिन इसमें काफी समय लग सकता है."

वहीं मोहम्मद शमी ने इन बातों को लेकर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. बुधवार शाम को, शमी ने उन रिपोर्टों के कोलाज के साथ एक्स पर लिखा,"इस प्रकार की बेबुनियाद अफवाहें क्यों? मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं और ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं. न तो बीसीसीआई और न ही मैंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं बॉर्डर गावस्कर सीरीज से बाहर हूं.' मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वे अनौपचारिक स्रोतों से आने वाली ऐसी खबरों पर ध्यान देना बंद करें.' कृपया रुकें और ऐसी फर्जी, फर्जी, फर्जी खबरें न फैलाएं."

Why these type of baseless rumors? I'm working hard and trying my level best to recover. Neither the BCCI nor me have mentioned that I am out of the Border Gavaskar series. I request the public to stop paying attention to such news from unofficial sources. Please stop and don't… pic.twitter.com/0OgL1K2iKS