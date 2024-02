Dhruv Jurel: प्लेइंग 11 में मिला मौका तो ध्रुव जुरेल इस खास हीरो के नाम करेंगे अपना टेस्ट डेब्यू, चौकिएगा मत

इंग्लैंड के खिलाफ शेष तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने के कुछ दिनों बाद, अनकैप्ड विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel on Test Debut) ने बुधवार को कहा कि अगर वह राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू करते हैं तो वह इसे अपने पिता को समर्पित करना चाहेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा किए गए एक हालिया वीडियो में, जुरेल ने कहा कि जब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वह अपने पिता (Dhruv Jurel Dedicate hi debut to his father) के पास जाते हैं, जिन्हें वह अपना "हीरो" भी कहते हैं और कहा कि उनके पिता ने हमेशा उनका मार्गदर्शन किया है. ज्यूरेल ने कहा, "अगर मुझे भारतीय कैप मिलती है तो मैं इस पल को अपने पिता को समर्पित करना चाहूंगा क्योंकि वह मेरे हीरो हैं. जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं बस उनसे बात करता हूं और वह हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं."

इससे पहले शनिवार को, बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के शेष तीन टेस्ट मैचों के लिए टीम की घोषणा की, जिसमें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli Ruled Out from Rest Three Test) व्यक्तिगत कारणों से बाकी बचे मैचों में भी नहीं खेल पाएंगे. ज्यूरेल (Dhruv Jurel on Test Debut) को टीम में शामिल किया गया है और उन्हें पहली बार इंडिया कैप मिलने की संभावना है. भले ही 23 वर्षीय बल्लेबाज ने अभी तक पदार्पण नहीं किया है, लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठित टी20 टूर्नामेंट, इंडियन प्रीमियर लीग में एक गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने 13 मैचों में भाग लिया और 172.73 के स्ट्राइक रेट के साथ 21.71 के औसत से 152 रन बनाए.



तीसरा टेस्ट 15 फरवरी को राजकोट में शुरू होगा जबकि चौथा टेस्ट 23 फरवरी को रांची में शुरू होगा और सीरीज का पांचवां और अंतिम टेस्ट 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा. सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. पहले हैदराबाद टेस्ट में 28 रन से हार के बाद भारत ने विशाखापत्तनम में दूसरा टेस्ट 106 रन से जीता था.



तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम स्क्वाड : रोहित शर्मा (सी), जसप्रित बुमरा (वीसी), यशस्वी जयसवाल, शुबमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (डब्ल्यूके), केएस भरत (डब्ल्यूके), आर अश्विन, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मो. सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप, देवदत्त पडिक्कल.