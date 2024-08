अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, जानिए भारत के मैच कब और किस टीम के खिलाफ होंगे

ICC U19 Women's T20 World Cup 2025 Schedule: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने मलेशिया में होने वाले अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप 2025 के मैचों के कार्यक्रम की रविवार को घोषणा की। मौजूदा चैंपियन भारत टूर्नामेंट शुरू होने के एक दिन बाद 19 जनवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. प्रतियोगिता की शुरुआत 18 जनवरी 2025 को होगी और फाइनल मुकाबला 2 फरवरी 2025 को खेला जाएगा. इस प्रतियोगिता में 16 टीमों के बीच 41 मुक़ाबले खेले जाएंगे। मौजूदा चैंपियन भारत के ग्रुप में वेस्टइंडीज, श्रीलंका और मेजबान मलेशिया रहेंगे. मलेशिया के चार शहरों में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इन रोमांचक मैचों के अलावा मुख्य कार्यक्रम की तैयारी के लिए 13 से 16 जनवरी तक 16 अभ्यास मैच भी खेले जाएंगे.

