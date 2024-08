ICC वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा का तहलका, बाबर आजम की बादशाहत खतरे में

Rohit Sharma vs Babar Azam: आईसीसी वनडे रैंकिंग (ICC ODI Rankings) में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने नंबर वन पर काबिज बाबर आजम (Babar Azam) को टक्कर दे दी है. ताजा बैटिंग रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर 2 पर पहुंच गए हैं. पहले नंबर पर इस समय बाबर आजम (Babar Azam vs Virat Kohli) कायम है. रोहित ने हाल के समय में अपने परफॉर्मेंस से विश्व क्रिकेट को हैरान किया, यही कारण है कि वनडे रैंकिंग में हिट मैन धीरे-धीरे नंबर वन की कुर्सी के करीब पहुंचते जा रहे हैं. 37 साल के रोहित शर्मा वनडे में नंबर 2 पर मौजूद हैं तो वहीं टेस्ट की रैंकिंग में हिट मैन नंबर 6 पर हैं. रोहित ने आईसीसी (ICC) वनडे रैंकिंग में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में सर्वश्रेष्ठ 157 रन बनाने के बाद टीम के साथी शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया, जबकि निसांका को इस सीरीज में 101 रन बनाने के बाद एक स्थान का फायदा मिला और आठवें नंबर पहुंच गए हैं. श्रीलंका ने 1997 के बाद पहली बार भारत को वनडे सीरीज में हराकर 27 साल का सूखा खत्म किया था. बता दें कि साल 2024 में रोहित ने वनडे में कुल तीन मैच खेले हैं और कुल 157 रन बना पाने में सफल रहे हैं.

