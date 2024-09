ICC Rankings: इंग्लैंड के धाकड़ खिलाड़ी की ऑलराउंडर रैंकिंग में लंबी छलांग, गेंदबाजों में टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय

इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन ने बड़ी छलाग लगाते है और वो अब दुनिया के नंबर-1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए हैं. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बुधवार को ताजा रैकिंग जारी की है और लियाम लिविंगस्टोन ने सात स्थानों की छलांग लगाते हुए पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई हैं. लिविंगस्टोन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसका उन्हें रैंकिंग में फायदा मिला है. लियाम लिविंगस्टोन के अब 253 रेटिंग अंक हैं.

इंग्लिश ऑलराउंडर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान 47 गेंदों में 87 रनों की पारी और 16 रन देकर 2 विकेट झटकने पर 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था. लियाम लिविंगस्टोन ने सीरीज के पहले मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने पहले मैच में 22 रन देकर 3 विकेट लिए थे और उसके बाद 37 रनों की अहम पारी खेली थी.

लिविंगस्टोन इसके साथ ही सात स्थानों की छलांग लगाकर 253 की नई रेटिंग के साथ सूची में शीर्ष पर पहुंच गए, जो कि उनके करियर में आश्चर्यजनक रूप से सबसे अधिक है. वर्तमान में, 31 वर्षीय ने दूसरे स्थान पर मार्कस स्टोइनिस (211 रेटिंग) पर 42 अंकों की बढ़त हासिल की है.

England and Australia stars receive a massive boost in the latest ICC Men's T20I Player Rankings 💥



