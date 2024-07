"मैं कभी भी करियर में उनके खिलाफ...", जेम्स एंडरसन ने सचिन तेंदुलकर को लेकर कह दी बड़ी बात

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कुछ दिन में संन्यास लेने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) का कहना है कि उन्होंने अपने लंबे करियर के दौरान भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के खिलाफ गेंदबाजी का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड के लिए अपना 188वां टेस्ट खेल रहे एंडरसन इस मैच के बाद संन्यास ले लेंगे. एंडरसन ने भले ही तेंदुलकर को नौ मौकों पर आउट किया हो, लेकिन वह भारतीय मास्टर ब्लास्टर के खिलाफ कोई तय योजना नहीं बना सके थे. जब एंडरसन से पूछा गया कि गेंदबाजी के लिए सबसे मुश्किल बल्लेबाज कौन रहा तो उन्होंने ‘स्काई स्पोर्ट्स' से कहा, ‘मुझे कहना ही होगा कि सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं.'

James Anderson's family ringing the bell at Lord's.



- An emotional moment for the pic.twitter.com/G9LrlPPmTz