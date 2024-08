"मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन...", खुद मोहम्मद शमी भी इस बारे में नहीं जानते

करीब तीन हफ्ते पहले भारतीय स्टार पेसर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने जब इंस्टाग्राम पर हाथ में गेंद पकड़ी तस्वीर के साथ तीन अपडेट दिए, तो इस बात ने फैंस को उम्मीद की वह जल्द ही टीम इंडिया में वापसी करेंगे. लेकिन अब शमी को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है. हालांकि, शमी इन दिनों एनसीए में अपने पुनर्वास पर जमकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लेकर भारतीय फैंस को चिंता होने लगी है, तो वहीं बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है क्योंकि हाल ही में दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) के लिए घोषित चार टीमों में उन्हें जगह नहीं दी गई है.

Ball in hand and obsession in my heart, ready to turn the game.#shami #mdshami #mdshami11 pic.twitter.com/4nJEnbhhIl