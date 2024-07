Rohit Sharma: "मैं उसका कुछ हिस्सा..." रोहित शर्मा ने बताया क्यों टीम के चैंपियन बनने पर खाई थी बारबाडोस के पिच की मिट्टी

रोहित शर्मा टी20 विश्व कप के विजयी कप्तान के टूर्नामेंट के बाद के फोटो शूट के लिए जब यहां समुद्र तट की ओर बढ़े तो उन्होंने ट्रॉफी को एक नवजात शिशु की तरह पकड़ रखा था, एक शांत मुस्कान उनके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी और वह विश्व चैंपियन होने के अहसास से सराबोर थे. आखिर भारतीय टीम ने एक दशक से अधिक समय तक विफल रहने के बाद अंतत: विश्व कप जीता.

रोहित ने 'बीसीसीआई.टीवी' से बात करते हुए 24 घंटे बाद अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हुए हंसते हुए कहा,"यह अवास्तविक लगता है. यह एक सपने जैसा लगता है. ऐसा लगता है कि यह हुआ ही नहीं है. हालांकि यह हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह हुआ ही नहीं है." तटीय शहर ब्रिजटाउन तूफान से जूझ रहा है. यही बात भारतीय कप्तान के बारे में भी कही जा सकती है लेकिन उन्हें भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो हर समय उन्हें समुद्र की विशाल लहर की तरह घेर लेती हैं.

A billion dreams, a billion emotions, and a billion smiles! Mission accomplished. World Cup conquered. We are World Champions. Hey, Captain! You've done it! #T20WorldCup | #TeamIndia | #SAvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/6NR24H6WC7

रोहित ने कहा,"पिछली रात हमने अच्छा समय बिताया, हमने तड़के तक टीम के साथियों के साथ खूब मस्ती की." वह मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाए और फिर थोड़े भावुक हो गए. उन्होंने कहा,"मैं कहूंगा कि मैं ठीक से सो नहीं पाया लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे पास वापस जाकर सोने के लिए बहुत समय है. मैं इस पल को जीना चाहता हूं, हर मिनट, हर सेकेंड जो बीत रहा है और मैं इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा."

💬💬 𝙄𝙩 𝙝𝙖𝙨𝙣'𝙩 𝙨𝙪𝙣𝙠 𝙞𝙣 𝙮𝙚𝙩



The celebrations, the winning gesture and what it all means 🏆



Captain Rohit Sharma takes us through the surreal emotions after #TeamIndia's T20 World Cup Triumph 👌👌 - By @Moulinparikh @ImRo45 | #T20WorldCup pic.twitter.com/oQbyD8rvij