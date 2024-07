Hurricane Beryl: "हम भी यहां फंसे हुए हैं..." तूफान के चलते बारबाडोस में फंसी भारतीय टीम, जय शाह ने दिया ये अपडेट

दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व कप चैंपियन बनी भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस के ब्रिजटन में कैरेबियाई द्वीप समूह में 4 कैटेगरी के तूफान के आने के बाद बारबाडोस में फंसी हुई है. बता दें, इस तूफान के चलते बारबाडोस में लॉकडाउन लगा दिया गया है. तूफान को देखते हुए उड़ाने रद्द कर दी गई हैं. ऐसे में भारतीय टीम की वतन वापसी में देरी हो रही है. तूफान बेरिल के कारण रविवार से बारबाडोस और पड़ोसी द्वीपों में तेज हवाएं और बारिश हो रही है. सोशल मीडिया पर बेरिल तूफान की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं, जिसमें तेज हवाओं के चलते बर्बादी साफ देखी जा सकती है. तूफान के दौरान 155 मिलप्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, साथ ही तूफान के दौरान 3-6 इंच तक

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने वाले देश में बिजली और पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. ऐसे में भारतीय टीम जो अभी भी वहां पर फंसी हुई है, उसके फैंस की चिंताए बढ़ गई हैं. आपको बता दें, मेन इन ब्लू बारबाडोस स्थित हिलटन होटल में ठहरी हुई है और भारतीय टीम एक विशेष विमान के जरिए लौट सकती है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटले, जो जमीन पर राहत कार्यों की देखरेख कर रही हैं, के हवाले से लिखा है कि मंगलवार को कुछ घंटों के लिए एयरपोर्ट खुल सकता है. ऐसे में भारतीय टीम की वतन वापसी की संभावना है.

#Beryl has been upgraded to a CAT 5 hurricane with winds of 160 mph. Earliest known CAT 5 in history. Pressure is 938 mb. pic.twitter.com/G8MTO6n6en — Hurricane Tracker App (@hurrtrackerapp) July 2, 2024

Wind picked up now. Worsening .. asked to go to our rooms. Team India too at breakfast. @T20WorldCup #HurricaneBeryl , @hiltonbarbados pic.twitter.com/DMZ5CcW6t2 — Robin Singh (@robinsingh1409) July 1, 2024

रोहित शर्मा एंड कंपनी ने 29 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका को आईसीसीस टी20 विश्व कप के फाइनल में 7 रन से हराकर मैच अपने नाम किया था. भारतीय टीम को 1 जून को उड़ान भरनी थी. लेकिन टीम इंडिया बारबाडोस में ग्रांटली एडम्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगली सूचना तक बंद कर दिए जाने के बाद वह द्वीप पर फंस गई है. श्रेणी 4 के तूफान से सेंट विंसेंट और ग्रेनाडा सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जबकि बारबाडोस और टोबैगो में भी तूफान की चेतावनी प्रभावी थी. ऐसे में वहां समुद्री लहरें तो उठीं और बारिश भी हुई, लेकिन नुकसान उतना अधिक नहीं हुआ है.

BREAKING: Hurricane Beryl upgraded to a category 5 hurricane with 161 mph winds.



This is nearly unheard of this early in the season. pic.twitter.com/s2KxELwaEM — Brian Krassenstein (@krassenstein) July 2, 2024

सोमवार को द्वीप पर तेज़ हवाएं चलीं, फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार, अभी तक टीम जिस होटल में ठहरी है, उसमें पानी और बिजली की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई थी. साथ ही भारतीय खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट सरकार से मिल रहे सुरक्षा निर्देशों का पालन कर रहे हैं. इस बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 ट्रॉफी के साथ कुछ तस्वीरें खिचवाईं हैं.

Hurricane Beryl intensifying in Barbados. Scene from my hotel in Dover beach. Scores of Cricket fans are stuck along with Indian cricket team! #HurricaneBeryl #barbados #IndianCricketTeam #stuckcricketers #Beryl pic.twitter.com/TYSkDvNqeN — AK Sahu (@ayaskantsahu) July 1, 2024

पहले भारतीय टीम को बारबाडोस से न्यूयॉर्क और उसके बाद न्यूयॉर्क से भारत की उड़ान भरनी थी. हालांकि, तूफान के कारण योजनाओं में बदलाव आया है और बीसीसीआई टीम और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों के लिए नई दिल्ली पहुंचने के लिए सीधी चार्टर उड़ान की व्यवस्था करना चाहता है. वहीं इस मामले पर पत्रकारों से बात करते हुए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह, जो टीम के साथ ही हैं, ने सोमवार को कहा कि वे बारबाडोस में "फंसे हुए" हैं. ईएसपीएनक्रिकइंफो ने शाह के हवाले से कहा, "आपकी तरह हम भी यहां फंसे हुए हैं. यात्रा योजना स्पष्ट होने के बाद हम अभिनंदन के बारे में सोचेंगे."

यह भी पढ़ें: India Tour Zimbabwe: जिम्बाब्वे दौरे के लिए वीवीएस लक्ष्मण के साथ रवाना हुई टीम इंडिया, सामने आई तस्वीरें, यहां देखे सीरीज का पूरा शेड्यूल

यह भी पढ़ें: INDW vs S AW: हरमनप्रीत कौर का बड़ा कारनामा, क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाली पहली महिला कप्तान, मैच में बने ये बड़े रिकॉर्ड