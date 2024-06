T20 World Cup 2024: सुपर 8 राउंड में पहुंची भारतीय टीम, अब फाइनल में कैसे पहुंचेगी, ऐसा है पूरा समीकरण

T20 World Cup 2024 finals Qualification scenario: भारतीय टीम सुपर 8 में पहुंच गई है. 19 जून से सुपर 8 के मुकाबले खेले जाएंगे. बता दें कि लीग चरण से टॉप 8 टीम सुपर 8 में क्वालीफाई करने में सफल रही है. अबतक 6 टीमों के नाम तय हो गए हैं. दो टीमों के नाम का फैसला होना है. लेकिन उम्मीद है कि इंग्लैंड औऱ बांग्लादेश की टीम सुपर 8 में क्वालीफाई कर जाएगी. वहीं, सुपर 8 में 8 टीमों को दो ग्रुप में रखा गया है. सभी टीमें अपने ग्रुप की अन्‍य 3 टीमों से मुकाबला करेंगी. यानी भारत को अपने ग्रुप से तीन टीमों के खिलाफ मुकाबला करना होगा.

ग्रुप-1 - भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश/नीदरलैंड

ग्रुप-2- इंग्लैंड/स्कॉटलैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज]

सुपर 8 का पूरा शेड्यूल

अमेरिका vs दक्षिण अफ्रीका- 19 जून- रात 8 बजे, एंटीगुआ

इंग्लैंड/स्कॉटलैंड vs वेस्टइंडीज -20 जून सुबह 6 बजे सेंट लूसिया

अफगानिस्तान vs भारत - 20 जून रात 8 बजे बारबाडोस

ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश/नीदरलैंड - 21 जून सुबह 6 बजे एंटीगुआ

इंग्लैंड/स्कॉटलैंड vs दक्षिण अफ्रीका 21 जून रात 8 बजे सेंट लूसिया

यूएसए vs वेस्टइंडीज , 22 जून सुबह 6 बजे बारबाडोस

भारत vs बांग्लादेश/नीदरलैंड 22 जून रात 8 बजे एंटीगुआ

अफगानिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया 23 जून सुबह 6 बजे सेंट विन्सेंट

यूएसए vs इंग्लैंड/स्कॉटलैंड 23 जून रात 8 बजे बारबाडोस

वेस्टइंडीज vs दक्षिण अफ्रीका 24 जून सुबह 6 बजे एंटीगुआ

ऑस्ट्रेलिया vs भारत 24 जून रात 8 बजे सेंट लूसिया

अफगानिस्तान vs बांग्लादेश/नीदरलैंड 25 जून सुबह 6 बजे सेंट विन्सेंट