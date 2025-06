Historic: सर्रे काउंटी ने तोड़ दिया 125 साल पुराना रिकॉर्ड, इस बॉलर की बर्बादी से समझें हाल

इंग्लिश काउंटी सर्रे ने सोमवार को इतिहास रचते हुए 125 साल पुराने रिकॉर्ड पर पानी फेर दिया. सर्रे काउंटी टीम ने डिवीजन-1 के मैच में ओवल में डरहम के खिलाफ अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 820 रन बनाकर घोषित की. इससे सर्रे ने क्लब के इतिहास में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ स्कोर के रिकॉर्ड पर पानी फेर दिया. पिछला रिकॉर्ड 811 रनों का था, जो साल 1899 में बना था. यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड मैच के दूसरे दिन बिना. और जब रिकॉर्ड बना, तो ऐतिहासिक तिहरे शतक सहित कुछ और भी सेंचुरियां बनीं

और इस ऐतिहासिक कारनाम में ओपनर डॉम सिबले ने 475 गेंदों पर 305 रन की पारी खेलकर बेहतरीन योगदान दिया. यह सिबले की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहला तिहरा शतक रहा, जिसमें उन्होंने 29 चौके और 2 छक्के लगाए. सिबले ने धैर्य और तनकीक का बजोड़ नमूना पेश किया.

The moment we made history! 📚



Surrey declared on 820/9, the highest team total in our history of over 180 years. 🪶



811 against Somerset at the Oval in 1899 is now the second best!



🤎 | #SurreyCricket pic.twitter.com/SwwS1JDxgT