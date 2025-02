AFG vs ENG: 'अब तो हम...' इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत के बाद हश्मतुल्लाह शहीदी का बड़ा ऐलान

Hashmatullah Shahidi on Win vs England in Champions Trophy 2025: इंग्लैंड के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान (AFG vs ENG) ने जीत के लिए 326 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा जिसे इंग्लैंड हासिल करने से 8 रन दूर रह गई और अफगानिस्तान ने ये मुकाबला जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया और इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई. इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran Century) की शानदार 177 रन की पारी और तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई के पांच विकेट की बदौलत अफगानिस्तान ने ये जीत हासिल की.

इंग्लैंड दो मैचों से जीत दर्ज नहीं कर पाया है और ग्रुप बी में अपने आखिरी लीग मैच में उसका सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, जिसके पास ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले से ही तीन अंक हैं. अफगानिस्तान के पास अब दो अंक हैं और उसे अंतिम आठ में पहुंचने की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा.

ऐतिहासिक जीत पर कप्तान हश्मतुल्लाह शहीदी ने कहा

"एक टीम के तौर पर हम खुश हैं. हमारा देश इस जीत से खुश होगा. अब अगले मैच की ओर बढ़ रहे हैं. हमने उन्हें 2023 में पहली बार हराया. हम दिन-ब-दिन बेहतर होते जा रहे हैं. आज का मैच तनावपूर्ण था. हमने इसे अच्छे से नियंत्रित किया. मैं परिणाम से खुश हूं. जादरान (Hashmatullah Shahidi on Ibrahim Zadran Century) एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है. हम शुरुआत में तीन विकेट खो चुके थे और दबाव था. मेरे और उनके बीच की साझेदारी महत्वपूर्ण थी. मैंने अब तक जो भी वनडे पारियां देखी हैं, उनमें से यह एक बेहतरीन पारी है."

"अजमत ने अच्छी पारी खेली. सकारात्मक इरादे से खेला. उन्होंने महत्वपूर्ण ओवर भी फेंके. हमारे पास प्रतिभाशाली युवा और कुछ सिनियर खिलाड़ी हैं. हर कोई अपनी भूमिका जानता है. हर कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. उम्मीद है कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी इसी लय को बरकरार रखेंगे. इससे हमें आत्मविश्वास मिलेगा, लेकिन यह एक नया दिन होगा. वह मैच तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन जाएगा. हम उस दिन वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा.