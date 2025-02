हाशिम अमला के हमला पर भारी पड़े गुणरत्ने और जयसिंघे, संगाकारा की सेना ने कालिस की टीम को चटाया धुल

Sri Lanka Masters Beats South Africa Masters By 7 Wickets: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 का चौथा मुकाबला 26 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका मास्टर्स और श्रीलंका मास्टर्स के बीच नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला गया. जहां श्रीलंका मास्टर्स की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सात विकेट से बाजी मारने में कामयाब हुई है. मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका मास्टर्स की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए सर्वोच्च स्कोरर सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला रहे. जिन्होंने 53 गेंदों में 143.40 की स्ट्राइक रेट से 76 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से छह चौके और चार छक्के निकले.

अमला के अलावा टीम के दूसरे सर्वोच्च स्कोरर छठवें क्रम के बल्लेबाज डेन विलास रहे. उन्होंने 13 गेंदों में 215.38 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 28 रनों का योगदान दिया. इन दोनों बल्लेबाजों के बाद तीसरे सर्वोच्च स्कोरर कैप्टन जाक कालिस रहे. उन्होंने अपनी टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों का सामना किया. इस बीच 24 रनों का योगदान दिया.

