Rishabh Pant: "चिंता ना करें कि...", शतक से चूके ऋषभ पंत को लेकर हर्षा भोगले के बयान ने जीत लिया भारतीय फैंस का दिल

IND vs NZ 1st Test Harsha Bhogle on Rishabh Pant: न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया (IND vs NZ) के सर पर हार का खतरा मंडरा रहा है. पहले टेस्ट का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ जाने के बाद टीम इंडिया की रणनीति दूसरे दिन बिल्कुल ही फेल दिखाई दी थी. कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाज़ी का फैसला कर लिया, जिसके बाद पूरी टीम पहली पारी में मात्र 46 रनों पर सिमट गई और टीम इंडिया के नाम अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम टोटल का एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.



टीम इंडिया पहली पारी में भले ही अपनी रणनीति बनाने में सफल नहीं रही, लेकिन न्यूजीलैंड के द्वारा 356 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद टीम इंडिया को ये अंदाज़ा हो गया था की अब यहाँ से अगर मैच बचाना है तो एक मजबूत शुरुआत के साथ साथ साझेदारी भी बहुत जरूरी है जिसके बाद दूसरी पारी में भारत ने यशस्वी जायसवाल (35) और कप्तान रोहित शर्मा (52) के ठोस शुरुआत की बदौलत टीम इंडिया को एक लय मिली जिसके बाद विराट कोहली ने भी अपने फॉर्म को वापस हासिल करते हुए 70 रन की बहुमूल्य पारी खेली. जिसके बाद सरफराज ने अपनी 195 गेंद की पारी में 18 चौके और तीन छक्के लगाये जबकि पंत ने 105 गेंद की पारी में नौ चौके और पांच छक्के जड़े.

Some players can neither be measured nor defined by their numbers. #RishabhPant is one of them. Don't worry about how many 100s he has scored or how many he has missed. Measure him by the impact he has on the game.