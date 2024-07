मुंबई ने हार्दिक पंड्या को छोड़ने का बना लिया है प्लान, आशीष नेहरा भी गुजरात को करना चाहते हैं 'तौबा तौबा'

Hardik Pandya and Ashish Nehra, IPL 2025: आईपीएल के 18वें सीजन के लिए देश में अभी से हलचल शुरू हो गई है. सभी टीमों ने अपने चहेते खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए एड़ी का जोर लगाना शुरू कर दिया है. खबर आ रही हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को ट्रेड करने की फिराक में है. ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पंड्या को आखिर कौन सी टीम अपने खेमे में शामिल करने में कामयाब हो पाती है. यही नहीं खबर तो ये भी आ रही है कि आशीष नेहरा भी गुजरात टाइटंस को छोड़ किसी अन्य टीम में जाने की तैयारी कर रही हैं.

आईपीएल 2024 के आगाज से पूर्व मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पंड्या को ट्रेड करते हुए अपनी टीम की कमान सौंपी थी. इस दौरान उनकी अगुवाई में एमआई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था. फ्रेंचाइजी ने पिछले सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले थे. इस बीच उन्हें महज 4 मुकाबलों में जीत नसीब हुई थी, जबकि 10 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था. नतीजा ये रहा कि टीम ने अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर रहते हुए अपने सफर का अंत किया था.

- Hardik Pandya traded to Mumbai Indians.

- Owners willing to sell the majority of stakes.

- Ashish Nehra likely to leave the team.



