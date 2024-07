Hardik Pandya: पंड्या की विश्व क्रिकेट में तूफानी वापसी, बने दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर

Hardik Pandya no 1 All Rounder: टी-20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हार्दिक पंड्या दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर बन गए हैं. आईसीसी के द्वारा ताजा अपडेट ऑलराउंड रैंकिंग में हार्दिक अब नंबर वन पर पहुंच गए हैं. बता दें कि हार्दिक ने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए अहम भूमिका निभाई. हार्दिक ने 144 रन बनाए जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा रहा तो वहीं, कुल 11 विकेट लेने में सफल रहे, हार्दिक ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाकर भारत को दूसरी बार टी-20 का विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई. दरअसल, टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में क्लासेन को हार्दिक ने उस समय पवेलियन की राह दिखाई जब भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी. इतना ही नहीं हार्दिक ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलर को आउट कर भारत को विश्व विजेता बना दिया था.

Hardik Pandya rises to No.1 in the latest ICC Men's T20I All-rounder Rankings 🔝



How the Rankings look after #T20WorldCup 2024 ⬇️https://t.co/vbOk3XT7C3