हार्दिक पंड्या का कभी जानी दुश्मन बन गया था यह खिलाड़ी! विदाई पर अब खुद हुए इमोशनल

Hardik Pandya became emotional after retirement of Rohit Sharma-Virat Kohli: आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम में हार्दिक पंड्या की बतौर कप्तान वापसी हुई थी. जिसके बाद रोहित शर्मा और उनके बीच काफी वाद विवाद सुनने को मिला था. हालांकि, दोनों खिलाड़ियों ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की कि उनके बीच कप्तानी को लेकर अनबन चल रही है. सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के चाहने वाले पंड्या के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे. इस दौरान पंड्या का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं था और लोगों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया था.

खैर उस बात को भुलाते हुए दोनों खिलाड़ी एक साथ टी20 वर्ल्ड कप में आए और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई. टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने जहां अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से समां बांधा. वहीं पंड्या ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

#WATCH | On the retirement of Rohit Sharma and Virat Kohli from T20 international cricket, cricketer Hardik Pandya says, " There is a lot of time for 2026. I am very happy for both Rohit and Virat...two giants and legends of Indian cricket thoroughly deserved this. It has been… pic.twitter.com/Jzejc0oixu