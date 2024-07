IND vs SL: 'यह समझ पाना मुश्किल है...", इन तीन खिलाड़ियों के न चुने जाने पर आगबबूला हुए हरभजन सिंह

Harbhajan Singh on India's SL squad announcement: श्रीलंका (IND vs SL) के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. टी-20 में सूर्यकुमार यादव को कप्तानी मिली है. वहीं, शुभमन गिल उपकप्तान बनकर सामने आए हैं. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए वनडे और टी20 के लिए टीम का चयन हुआ है, वहीं, टीम के चयन के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भड़क गए हैं. भज्जी ने पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जताई है. भज्जी ने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल के चयन न होने पर पोस्ट शेयर किया है जो फैन्स के बीच वायरल हो रहा है. भज्जी ने अपने पोस्ट में लिखा, "यह मेरे लिए समझना मुश्किल है कि चहल, अभिषेक और संजू श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का हिस्सा क्यों नहीं हैं."

Hard to understand why @yuzi_chahal @IamAbhiSharma4 @IamSanjuSamson are not part of the Indian Team for Sri Lanka 🙄