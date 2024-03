GG vs DC Live Score, WPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जॉयंट्स को दिया 164 रनों का टारगेट

गुजरात जॉयंट्स प्लेइंग इलेवन: लॉरा वोल्वार्ड्ट, बेथ मूनी (विकेटकीपर/कप्तान), फोबे लिचफील्ड, एशले गार्डनर, वेदा कृष्णमूर्ति, दयालन हेमलता, कैथरीन ब्राइस, तनुजा कंवर, तरन्नुम पठान, मेघना सिंह, मन्नत कश्यप.

दिल्ली कैपिटल्स महिला प्लेइंग इलेवन: मेग लैनिंग (कप्तान), शैफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, जेमिमा रोड्रिग्स, एनाबेल सदरलैंड, जेस जोनासेन, अरुंधति रेड्डी, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), तितास साधु, राधा यादव, शिखा पांडे.

दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम: मेग लैनिंग (कप्तान), शैफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, जेमिमाह रोड्रिग्स, मारिज़ैन कैप, जेस जोनासेन, अरुंधति रेड्डी, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), मिन्नू मणि, राधा यादव, शिखा पांडे, पूनम यादव, लौरा हैरिस, एनाबेल सदरलैंड, अश्वनी कुमारी, अपर्णा मंडल, तितास साधु, स्नेहा दीप्ति.

गुजरात जॉयंट्स टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट, बेथ मूनी (विकेटकीपर/कप्तान), हरलीन देयोल, फोएबे लिचफील्ड, एशले गार्डनर, दयालन हेमलता, कैथरीन ब्राइस, स्नेह राणा, तनुजा कंवर, मन्नत कश्यप, मेघना सिंह, ली ताहुहू, वेदा कृष्णमूर्ति, तरन्नुम पठान , शबनम एमडी शकील, सयाली सतघरे, प्रिया मिश्रा, तृषा पूजिता.

WPL 2024 Live Score Updates today match between Gujarat Giants and Delhi Capitals, straight from M.Chinnaswamy Stadium and Bengaluru