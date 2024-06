T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक कारनामा, 10वें विकेट के लिए हुआ ऐसा अजूबा, यकीन करना मुश्किल

HIGHEST 10th wicket stand in T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) के 26वें मैच में न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज (NZ vs WI T20 World Cup 2024) ने 13 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम सुपर 8 में पहुंचने में सफल हो गई है. बता दें कि मैच में वेस्टइंडीज के 10वें नंबर के बल्लेबाज गुडाकेश मोती ने बिना रन बनाए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दरअसल, मोती और शेरफेन रदरफोर्ड ने मिलकर 10वें विकेट के लिए 37 रनों की नाबाद पारी खेली जिसमें रदरफोर्ड ने ही 37 रन बनाए. वहीं, मोती बिना रन बनाए नाबाद रहे. सबसे अनोखी बात ये रही कि गुडाकेश मोती (Gudakesh Motie) ने केवल एक गेंद का ही सामना किया था.

T20 वर्ल्ड में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी (HIGHEST 10th wicket stand in T20 World Cup 2024)

37* - गुडाकेश मोती और रदरफोर्ड Vs न्यूजीलैंड, 2024

34 - क्लासेन और वैन मीकेरेन Vs बांग्लादेश, 2022

32* - लिटिल और मैकार्थी Vs जिम्बाब्वे, 2022

23* - ओ'डॉव और वैन डेर मेरवे Vs श्रीलंका, 2022

22* - शारिज़ और वैन मीकेरेन Vs आईएनडी, 2022

37 - HIGHEST ever 10th wicket partnership in the T20 World Cup history. Incredible hitting by Sherfane Rutherford who scored all 37 in the partnership with Gudakesh Motie contributing 0. #WIvNZ — Mazher Arshad (@MazherArshad) June 13, 2024

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने मैच में पहले बल्लेबाजी की, वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन ही बना सकी. वेस्टइंडीज की ओर से Alzarri Joseph ने 4 विकेट लिए. वहीं, जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो टीम के 6 विकेट केवल 58 रन पर ही गिर गए थे लेकिन इसके बाद Sherfane Rutherford ने कमाल की पारी खेली और टीम को 149 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई.

Sherfane Rutherford ने अपने 68 रन की पारी में 2 चौके और 6 छ्क्के लगाने में सफल रहे. Sherfane Rutherford को उनकी आतिशी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.