यह खिलाड़ी है विश्व क्रिकेट का दूसरा 'एडम गिलक्रिस्ट', ग्रेग चैपल ने कर दिया ऐलान

Who is New Adam Gilchrist of World cricket: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज और भारत के पूर्व कोच रहे ग्रेग चैपल ने एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे देखकर उन्हें एडम गिलक्रिस्ट की याद आती है. ग्रेग चैपल ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने ऋषभ पंत (Greg Chappell on Rishabh Pant) की बल्लेबाजी की तुलना एडम गिलक्रिस्ट से की है. बता दें कि गिलक्रिस्ट ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज थे जो तेजी से रन बनाते थे. बता दें कि एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) नंबर 6 पर टेस्ट में बल्लेबाजी करते थे और अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों को खूब परेशान किया करते थे.

ऐसे में चैपल ने str8bat की ओर से आयोजित एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान कहा, "जब मैंने पहली बार उन्हें देखा, तो उन्होंने मुझे एडम गिलक्रिस्ट की याद दिला दी...बेशक एक अलग तरह का खिलाड़ी है, लेकिन...जब एक विकेटकीपर उस स्तर पर बल्लेबाजी कर सकता है और तेजी से रन बना सकता है, तो इससे टीम में क्या फर्क पड़ता है." (Adam Gilchrist vs Rishabh Pant)

Photo Credit: AFP

चैपल ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "खूबसूरती यह है कि ऋषभ बहुत तेजी से रन बनाता है, जिससे आपको क्रिकेट मैच जीतने का मौका मिलता है. उनका प्रदर्शन शानदार था. उन्होंने जो शॉट खेले, उनमें से कुछ एमसीसी की खेल नियमावली में नहीं थे, वह वास्तव में एक बल्लेबाज के रूप में खेल को नया रूप दे रहे हैं. आधुनिक तकनीक के साथ, बल्ले बहुत अलग हैं और आप ऐसे शॉट खेल सकते हैं जो पुराने बल्ले से संभव नहीं थे. उन्हें खेलते देखना रोमांचक है."

बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में पंत ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया था. पंत ने ऐसा कमाल का परफ़ॉर्मेंस बैट से कर बता दिया है कि वो आधुनिक क्रिकेट में सबसे बड़े विकेटकीपर बल्लेबाज हैं,