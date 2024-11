Ranji Trophy Record: 90 साल के रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा, विश्व क्रिकेट भी हुआ हैरान

Highest Unbeaten Partnership Record in Ranji Trophy's History: गोवा के स्नेहल कौथांकर और कश्यप बाकले ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ प्लेट ग्रुप मैच के दूसरे दिन रणजी ट्रॉफी के इतिहास की सबसे बड़ी नाबाद 606 रनों की साझेदारी की. कौथांकर ने 215 गेंदों पर 314 रनों की पारी खेली और बाकले ने 269 गेंदों पर 300 रनों की पारी खेली, जिससे गोवा ने सिर्फ 93 ओवर में 727/2 का विशाल स्कोर बनाया और अरुणाचल पर पहली पारी में 643 रनों की बढ़त हासिल की.

​​29 वर्षीय कौथांकर ने 205 गेंदों पर अपना पहला तिहरा शतक पूरा करते हुए आक्रमण की अगुआई की, उनकी पारी में 43 चौके और चार छक्के शामिल थे. अपने आक्रामक स्ट्रोक प्ले के लिए मशहूर कौथांकर ने पिछले हफ्ते ही मिजोरम के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ 250 रन बनाया था, जिसे उन्होंने तोड़ दिया. लंच तक वे 305 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि उनका आदर्श साथ देने वाले बाकले 280 रन बनाकर नाबाद थे.

