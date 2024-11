'इतिहास का सबसे बेहतरीन कैच!', ग्लेन फिलिप्स ने मैदान में जो किया, उसे देख विश्वास करना हुआ मुश्किल, VIDEO

Glenn Phillips Grabs A Stunner To Dismiss Ollie Pope: मौजूदा समय में इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला 28 दिसंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. यहां कीवी ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने एक हैरतअंगेज कैच पकड़ते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. यह खूबसूरत नजारा इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान 53वें ओवर में देखने को मिला. विपक्षी टीम की तरफ अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी गेंदबाजी कर रहे थे. पोप ने साउदी के इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि 125.9 किमी प्रति घंटे की स्पीड से आ रही थी उसे बैकवर्ड प्वाइंट की दिशा में खेलने का प्रयास किया. मगर यहां तैनात फिलिप्स ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. उन्होंने लेफ्ट साइड में छलांग लगाते हुए लगभग असंभव कैच को संभव बना दिया.

नतीजा ये रहा कि पोप को 77 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होते हुए पवेलियन का रुख करना पड़ा. इससे पहले वह जबर्दस्त लय में नजर आ रहे थे. उनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह आज अपने टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक पूरा करने में कामयाब रहे. उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी को देख उम्मीद जताई जा रही थी कि वह अपने टेस्ट करियर का आज आठवां शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन फिलिप्स ने उनके इस सपने को पूरा नहीं होने दिया. आउट होने से पूर्व उन्होंने कुल 98 गेंदों का सामना किया. इस बीच 78.57 की स्ट्राइक रेट से 77 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से आठ चौके निकले.

Glenn Phillips adds another unbelievable catch to his career resume! The 151-run Brook-Pope (77) partnership is broken. Watch LIVE in NZ on TVNZ DUKE and TVNZ+ #ENGvNZ pic.twitter.com/6qmSCdpa8u