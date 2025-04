'प्रोफेसर बन जाऊंगा...', अपनी खराब इंग्लिश पर मोहम्मद रिजवान ने तोड़ी चुप्पी, VIDEO

Mohammad Rizwan Comment On His Bad English: पाकिस्तान के सीमित ओवरों के कप्तान मोहम्मद रिजवान मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. हालांकि, हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन डगमगाया हुआ है. यही वजह है कि आए दिन उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. यही नहीं लोगों ने उनकी अंग्रेजी का भी मजाक बनाना शुरू कर दिया है. जिसके बाद उन्होंने अब खुद अपनी कमजोर कड़ी पर जवाब दिया है.

32 वर्षीय रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. मुझे इस चीज पर फक्र है कि मैं जो अल्फाज कहता हूं. दिल से कहता हूं. मेरे दिल में जो आता है. सच बोलता हूं. अलहमदुलिल्लाह मुझे इंग्लिश नहीं आती है. अफसोस इसका है कि मैंने तालीम नहीं ली. मेरा तालीम नहीं है इतना.'

I don't care on win and learn qoute trolling , I am not Educated, mujhe English Nahi aati but mujhe taleem Hasil karna chaye thi : Muhammad Rizwan pic.twitter.com/VmqmeHhsx5