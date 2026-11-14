'जज्बे का कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं होता...,' पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत पर बोले गौतम गंभीर

भारत अंडर-19 टीम ने एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार खिताब अपने नाम किया. 338 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की, जिसके बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर समेत कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की.

भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर किया/ उन्होंने लिखा, 'बेखौफ क्रिकेट, अटूट विश्वास, जज्बे का कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं होता! एशिया के चैंपियन! बहुत बढ़िया, लड़कों! गंभीर का यह बयान भारत की उस वापसी पर बिल्कुल फिट बैठता है, जब टीम 252/8 की मुश्किल स्थिति से निकलकर चैंपियन बनी.

चमत्कार की जरूरत थी, तब मनाल और मोहित आए

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी युवा टीम की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को हराने के लिए असाधारण हौसले की जरूरत होती है. सहवाग ने अपने पोस्ट में कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (80), बेटे आर्यवीर सहवाग (58), मनाल चौहान (47) और मोहित उल्वा (49)* का जिक्र करते हुए इसे अविश्वसनीय जीत बताया. उन्होंने लिखा कि जब टीम को चमत्कार की जरूरत थी, तब मनाल और मोहित ने कमाल कर दिया.

दादा ने की आर्यवीर की तारीफ

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए आर्यवीर सहवाग के प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा कि युवा सहवाग ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और टीम के बाकी खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन योगदान दिया.

इरफान और कार्तिक भी हुए प्रभावित

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मिली यह जीत भारतीय जूनियर टीम के जुझारूपन की मिसाल है. वहीं दिनेश कार्तिक ने कहा कि फाइनल में जिस तरह युवा खिलाड़ियों ने दबाव झेलते हुए मैच जीता, उससे साफ है कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है.

ऐसे जीता भारत फाइनल

338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को आर्यवीर सहवाग (58) और लक्ष्य रायचंदानी (80) ने शानदार शुरुआत दिलाई. हालांकि मिडिल ऑर्डर के लड़खड़ाने के बाद टीम 252/8 पर पहुंच गई थी. यहां से मनाल चौहान (47) और मोहित उल्वा (49)* ने मैच का रुख बदल दिया. दोनों के बीच 57 रन की साझेदारी हुई, जिससे भारत मुकाबले में लौटा. आखिर में मोहित उल्वा ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को 1 विकेट से यादगार जीत दिला दी.