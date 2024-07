"आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो..", भारतीय टीम के ऐलान से पहले गौतम गंभीर का बयान वायरल, फैन्स के बीच मची हलचल

Gautam Gambhir on Team India: गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बन गए हैं. अब बतौर कोच उनका पहला सबसे बड़ा असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है. श्रीलंका के दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द होने वाला है. उससे पहले गंभीर का एक पुराना वीडियो फैन्स के बीच वायरल हो रहा है जिसमें वो यह बता रहे हैं कि एक परफेक्ट टीम में खिलाड़ियों का चुनाव कैसे होना चाहिए, उसको लेकर अपनी राय दे रहे हैं. उनके इस बयान को अभी के नजरिए से भी देखा जा रहा है. ऐसा इसिलए क्योंकि भारतीय टीम के कोच गंभीर हैं और टीम के चयन में उनकी राय भी अहम रहने वाली है.

ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स पर जो वीडियो शेयर किया गया है वह 2023 का है जिसमें गंभीर टीम के चयन को लेकर एक कोच का नजरिया क्या होना चाहिए, उसपर अपनी राय दे रहे हैं. गंभीर कहते हैं ."सबसे पहले आपको ऐसे खिलाड़ियों की पहचान करनी होगी, जो निडर होकर खेलते हैं, शायद 50 ओवर जैसे प्रारूप में.. आपको खिलाड़ियों का मिश्रण चाहिए. आपको ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो पारी को एंकरिंग भी कर सकें."

गंभीर ने अपने बयान में आगे कहा कि, "नियमों में बदलाव ने बहुत बड़ा अंतर पैदा किया है. उस समय आपके पास एक नई गेंद होती थी लेकिन अब दो नई गेंद और पांच खिलाड़ी 30 गज के घेरे अंदर. इसलिए, पार्ट-टाइमर की भूमिका खत्म हो गई है. आपको पर्याप्त रिवर्स स्विंग नहीं देखने को नहीं मिलती है. आपको फिंगर स्पिनरों के लिए भी पर्याप्त मौके नहीं दिखाई देते हैं. "

वीडियो में गंभीर आगे ये कहते हुए नजर आते हैं कि, "लेकिन मुझे हमेशा लगता है, जब आप इस नए दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, तो आपको ऐसे खिलाड़ियों की पहचान करनी होगी जो उन भूमिकाओं या उस टेम्पलेट को बहुत आसानी से अपना सकें. कुछ लोग बस एक टेम्पलेट के अनुकूल नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें एक निश्चित तरीके से खेलने के लिए क्यों मजबूर किया जाए जो उनके लिए स्वाभाविक नहीं है. इसलिए, मेरे लिए खिलाड़ियों की पहचान करना और साथ ही सही मिश्रण प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम यह सोचें कि हमें एक निश्चित टेम्पलेट में खेलना है, इसलिए हमें सभी 15 खिलाड़ियों को एक समान मानसिकता या एक समान टेम्पलेट के साथ चुनना होगा."

