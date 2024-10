वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तान के उपर टूटा दुखों का पहाड़, कप्तान के पिता नहीं रहे

Father of Fatima Sana has Passed Away: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम से एक दुखदभरी खबर निकलकर सामने आ रही है. आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम की अगुवाई कर रही कप्तान फातिमा सना के पिता का देहांत हो गया है. उन्होंने आर्थिक राजधानी कराची में अपने जीवन की आखिरी सांस ली है. पिता के देहांत की खबर मिलती ही फातिमा पाकिस्तान लौटने के लिए तैयार हैं. बताया जा रहा है जल्द ही वह संयुक्त अरब अमीरात से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगी.

बता दें यूएई में जारी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए फातिमा सना को पाकिस्तान की कमान सौंपी गई थी, लेकिन अब वह बीच टूर्नामेंट से ही घर वापिस लौटेंगी. उनकी जगह पर बोर्ड किस खिलाड़ी को टीम की कमान सौपेंगा. इसका अपडेट फिलहाल सामने नहीं आया है.

Father of Pakistan Women's team captain Fatima Sana has passed away in Karachi.



Fatima will fly back home on the first available flight.