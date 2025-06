IND vs ENG: नासिर हुसैन और माइकल अर्थटन ने मिलकर चुनी भारत-इंग्लैंड की संयुक्त प्लेइंग XI, चौंकाते हुए इस दिग्गज को नहीं दी जगह

England and India combined XI: भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल अर्थटन ने मिलकर साल 2000 के बाद की भारत-इंग्लैंड की संयुक्त प्लेइंग XI का ऐलान किया है. दोनों पूर्व कप्तानों ने ऐसे 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसे भारत-इंग्लैंड की बेस्ट संयुक्त प्लेइंग XI में जगह दी है. नासिर हुसैन और माइकल अर्थटन ने ओपनर के तौर पर वीरेंद्र सहवाग और एलिस्टेयर कुक का चुनाव किया है तो वहीं, नंबर 3 पर दोनों की पसंद कोई और नहीं बल्कि महान राहुल द्रविड़ बने हैं. इसके अलावा दोनों कप्तानों ने सचिन तेंदुलकर को नंबर 4 के लिए इस खास टीम में जगह दी है. इसके अलावा नासिर हुसैन और माइकल अर्थटन ने बेस्ट प्लेइंग इलेवन में केविन पीटरसन को भी शामिल किया है. (Best ever England and India combined XI)

इस खास टीम में बेन स्टोक्स, विकेटकीपर के तौर पर दोनों की पसंद ऋषभ पंत बने हैं तो इसके अलावा स्पिनर के लिए दोनों ने मिलकर अश्विन का चुनाव किया है. तेज गेंदबाजी के लिए दोनों की पसंद जेम्स एंडरसन, जसप्रीत बुमराह और स्टुअर्ट ब्रॉर्ड बने हैं. बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल अर्थटन ने चौंकाते हुए इस टीम में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को जगह नहीं दी है और साथ ही धोनी भी इस खास टीम में अपनी जगह बना पाने में नाकाम रहे हैं. भारत-इंग्लैंड की संयुक्त प्लेइंग XI में नासिर हुसैन और माइकल अर्थटन ने भारत से 6 खिलाड़ियों का चयन किया है तो वहीं, इंग्लैंड से दोनों पूर्व कप्तानों ने 5 खिलाड़ियों को जगह दी है.

भारत-इंग्लैंड की संयुक्त प्लेइंग XI (Nasser Hussain and Michael Atherton England and India combined XI)

वीरेंद्र सहवाग (भारत), एलिस्टेयर कुक (इंग्लैंड), राहुल द्रविड़ (भारत), सचिन तेंदुलकर (भारत), केविन पीटरसन (इंग्लैंड) , बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) , ऋषभ पंत (भारत) , अश्विन (भारत), जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड), जसप्रीत बुमराह (भारत), स्टुअर्ट ब्रॉर्ड (इंग्लैंड)

बता दें 20 जून को भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच लीड्स में खेला जाएगा. पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया गया है.

इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन (England Playing XI vs India in The First Test)

जैक क्रॉउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग और शोएब बशीर