Eng vs Ind 1st Test: 'ये छोटी बातें स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखतीं, लेकिन...', सचिन ने किया पंत-गिल की महीन रणनीति का खुलासा

हालिया सालों में हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे दिन के शतकवीर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) में गिरते हुए पैडल स्वीप शॉट खेलने के लिए खासी आलोचना झेलनी पड़ी है.लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने इस शॉट से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया. करियर की सातवीं शतकीय पारी के दौरान भी पंत ने कई मौकों पर गिरते हुए पैडल स्वीप से कई बाउंड्रियां बटोरीं.और उनका यह शॉट कमेंट्री बॉक्स के दौरान लंबी चर्चा का विषय बना रहा. पंत के इस शॉट को सचिन तेंदुलकर ने X पर डिकोड करते हुए बैटिंग के दौरान भारतीय विकेटकीपर और कप्तान की महीन रणनीति का भी खुलासा किया.

Rishabh's falling paddle sweep is not accidental. It is intentional and extremely clever. Going down with the shot allows him to get under the ball and scoop it over leg slip with control.



Also noticed something interesting during Bashir's spell. Shubman and Rishabh were… — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 21, 2025

सचिन ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'पंत का गिरते हुए पैडल स्वीप शॉट कोई संयोगवश नहीं है. यह पूरी तरह जानते-बूझते और चालाकी से खेला गया शॉट है. नीचे जाते हुए यह शॉट उन्हें गेंद के नीचे आने और नियंत्रण के साथ स्लिप के ऊपर से शॉट खेलने की इजाजत देता है."

सचिन ने आगे लिखा. 'साथ ही, बाशिर के स्पेल के दौरान कुछ रुचिकर देखने को मिला. गिल और ऋषभ गेंदों के बीच आपस में जोर से हिंदी में बात कर रहे थे. यह सामान्य बात नहीं थी. ये दोनों गेंदबाजों के साथ माइंड गेम खेल रहे थे. ये दोनों बॉलर की लय में अड़ंगा डाल रहे थे. ये छोटी-छोटी बातें स्कोरबोर्ड पर नहीं दिख सकतीं, लेकिन ये खेल पर अच्छा-खासा असर छोड़ती हैं.'

फैंस सचिन के आंकलन की जमकर तारीफ कर रहे हैं

That's exactly why you're called the God of Cricket, The way you observe and break down even the subtlest moments in the game is unreal. It's these insights that make cricket so much more than just runs and wickets. 🙌🏼 — Chanakya Gaddam (@chanakya_gaddam) June 21, 2025

ये भाई साहब सचिन को यू-ट्यूब चैनल खोलने की राय दे रहे हैं. इनके निशाने पर कमेंटेटर हैं

God-level observations! You should seriously consider starting a YouTube channel for such gems. Here, people saying things like “Chatur Chalaak Chahal ne kiya, Chanchal Maxwell ko chalta” are posing as top cricket experts. — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) June 21, 2025