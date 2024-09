Duleep Trophy 2024: यह क्या ! आतिशी शतक के साथ इशान किशन "प्रकट" हुए, सेलेक्टरों के सामने खड़ा हुआ यह बड़ा सवाल

Ishan kishan makes comeback with solid hundred: पूरी तरह फिट न होने के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे विकेटकीपर इशान किशन (Ishan Kishan) दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy 2024) के पहले राउंड में नहीं खेले थे, तो इसी वजह से उन्होंने दूसरे राउंड के लिए घोषित किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई थी. लेकिन वीरवार को अनंतपुर में शुरू हुए मुकाबले में जब भारत "बी" के खिलाफ इशान का नाम भारत "सी" टीम में दिखाई पड़ा, तो एकदम से "प्रकट" हुए इशान को देखकर फैंस हैरान रह गए. जाहिर है कि इशान ने खुद को फिट घोषित कर दिया था. और तभी उन्हें इलेवन का हिस्सा बनाया गया, लेकिन इससे ज्यादा हैरान किया इशान के वापसी के अंदाज ने. निश्चित रूप से उनके आतिशी शतक ने अगरकर एंड कंपनी के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इशान ने देश के प्रीमियर टूर्नामेंट में सिर्फ 103 गेंदोें पर वनडे स्टाइल में शतक जड़ा.

Ishan Kishan marks his return to domestic cricket with an entertaining 💯!



He guides India C towards a strong 1st Innings total against India B 💪🏻#IshanKishan #DuleepTrophy pic.twitter.com/rnMVC2zC0x