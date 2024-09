Duleep Trophy 2024: "अब वो दिन हवा-हवाई हुए", अश्विन ने घरेलू क्रिकेट में शुरू हुई इस तकनीक का किया स्वागत

अपने सक्रिय खेल के दिनों में ही महान बॉलर का दर्ज हासिल कर चुके ऑप स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने खेली जा रही दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) में निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) को लागू करने के भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे युवा बल्लेबाजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने से पहले आवश्यक तकनीकी बदलाव करने में मदद मिलेगी. अश्विन शुक्रवार की शाम को अनंतपुर में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी मैच के दौरान भारत डी के बल्लेबाज रिकी भुई को पगबाधा आउट दिए जाने के बाद चली चर्चा पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे. मैदानी अंपायर ने तब बल्लेबाज को आउट नहीं दिया था, लेकिन भारत सी ने डीआरएस का सहारा लिया जिसके बाद भुई को पवेलियन लौटना पड़ा.

DRS for domestic cricket is not just for the right decisions to be made.



Ricky Bhuvi's dismissal last evening against Manav Suthar is a classic case of a batter who will get away with this technique 10/10 times in FC cricket.



This was not a faulty technique pre DRS but now it… pic.twitter.com/Ip2BXHgJBe