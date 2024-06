"वहां अपना समय बर्बाद मत करो..." हरभजन सिंह ने गैरी कर्स्टन को दी सलाह, पाकिस्तान का साथ छोड़ इस टीम को दें कोचिंग

आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में ग्रुप स्टेज के बाहर हुई बाबर आजम एंड कंपनी को फैंस और अपने देश में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान द्वारा सुपर-8 के लिए क्वालीफाई नहीं करने के बाद पूर्व दिग्गजों ने टीम को आंड़े हाथों लिया है. वहीं टीम की आलोचना करने वालों में मुख्य कोच भी शामिल हो गए हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तीखी आलोचना करते हुए मुख्य कोच गैरी कर्स्टन ने कहा कि टीम में 'कोई एकता नहीं' है और उन्होंने अपने लंबे कोचिंग करियर में 'ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी'. पिछले सत्र के उपविजेता के रूप में टूर्नामेंट में पहुंची पाकिस्तान टीम ने हाल के वर्षों में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया. टीम अमेरिका और भारत से हारने के बाद कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ संघर्षपूर्ण जीत दर्ज कर सकी. पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2011 में भारत को वनडे विश्व कप जीत दिलाने वाले कर्स्टन ने मौजूदा टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद टीम को लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कर्स्टन के हवाले से कहा,"पाकिस्तान की टीम में कोई एकता नहीं है. वे इसे एक टीम कहते हैं, लेकिन यह एक टीम नहीं है. खिलाड़ी एक-दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे हैं. हर कोई अलग-अलग है. मैंने कई टीमों के साथ काम किया है, लेकिन मैंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी." 'जंग' समाचार पत्र की वेबसाइट पर सत्रों के हवाले से लिखी गई खबर में कहा गया कि कर्स्टन ने कहा कि उन्होंने टीम में कोई एकता नहीं देखी और यह टीम के विश्व कप से जल्दी बाहर होने का मुख्य कारण है. खबर में कहा गया,"कर्स्टन ने खिलाड़ियों से कहा कि मई के अंत में टीम में शामिल होने के बाद से ही उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि टीम में कोई एकता नहीं है."

मुख्य कोच द्वारा टीम के लिए कही गई ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई. इसके बाद कई फैंस गैरी कर्स्टन को सलाह देते नजर आए कि उन्हें पाकिस्तान टीम का साथ छोड़ देना चाहिए. भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह भी उन लोगों में शामिल रहे, जिन्होंने गैरी कर्स्टन से पाकिस्तानी टीम की कोचिंग छोड़ने की बात कही. सोमवार को गैरी कर्स्टन को सलाह देते हुए हरभजन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में अपना समय बर्बाद नहीं करें. बता दें, कर्स्टन ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में टूर्नामेंट से ठीक पहले पाकिस्तान के मुख्य कोच का कार्यभार संभाला था.

हरभजन ने कर्स्टन से भारतीय टीम के साथ कोचिंग की भूमिका वापस लेने को कहा जिसने उनके नेतृत्व में 2011 में विश्व कप जीता था. हरभजन ने 'एक्स' पर लिखा,"वहां अपना समय बर्बाद मत करो गैरी.. टीम इंडिया को कोचिंग देने के लिए वापस आ जाओ. गैरी कर्स्टन दुर्लभ लोगों में से एक.. एक महान कोच, सलाहकार, ईमानदार और हमारी 2011 टीम में सभी के लिए बहुत प्यारे दोस्त.. 2011 विश्व कप के हमारे विजेता कोच. विशेष व्यक्ति गैरी कर्स्टन."

Don't waste ur time there Gary .. Come back to Coach Team INDIA .. Gary Kirsten One of the rare 💎.. A Great Coach ,Mentor, Honest nd very dear friend to all in the our 2011 Team .. our winning coach of 2011 worldcup . Special man Gary ❤️ @Gary_Kirsten https://t.co/q2vAZQbWC4