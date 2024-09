Quinton de Kock: डिकॉक के बल्ले ने ऊगली आग, CPL में तूफानी बल्लेबाज़ी ने मचाई खलबली - VIDEO

Quinton de Kock CPL 2024: डिकॉक ने CPL 2024 में एक बार फिर दमदार प्रदर्शन किया है. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2024 में बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने एंटीगुआ रॉयल्स को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. इस जीत के साथ बारबाडोस ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी दावेदारी को और मज़बूत बना लिया है. विव रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में एंटीगुआ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 145 रन बनाये और जवाब में 9 विकेट शेष रहते हुए बारबाडोस ने 15.3 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया.

DE KOCK SHOW IN CPL. 🔥



- 87* runs from just 45 balls including 9 fours & 5 sixes for BARBADOS ROYALS in the run chase...!!!! pic.twitter.com/nk01N2wF04