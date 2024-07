"मैंने जिन खिलाड़ियों को कोचिंग दी वो...", पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच डैरेन लेहमैन ने चुने टॉप 5 दिग्गज

Darren Lehmann picks top 5 players: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच डैरेन लेहमैन (Darren Lehmann) ने ऐसे पांच खिलाड़ियों का चयन किया है जिसे ऑस्ट्रेलियाई पूर्व खिलाड़ी ने कोचिंग दी है. लेहमैन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कप विश्व क्रिकेट के पांच खिलाड़ियों का चयन किया है. लेहमैन ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर लिखा, "मैंने जिन शीर्ष 5 खिलाड़ियों को कोचिंग दी है वो हैं ..स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, हैरी ब्रूक, एबी डिविलियर्स और कुमार संगाकारा".पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी का यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, लेहमैन, रोहित शर्मा के कोच उस समय थे जब हिट मैन डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की टीम की ओर से आईपीएल खेला करते थे.

The top 5 I have coached and thrown too are in no particular order:

Smith @stevesmith49

Rohit Sharma @ImRo45

Harry Brook @YorkshireCCC

AB Devillers @ABdeVilliers17

Sanga @KumarSanga2