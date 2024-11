रिकी पोंटिंग ने कर दी भविष्यवाणी, शमी, राहुल, मैक्सवेल नहीं, आईपीएल 2025 की नीलामी में यह खिलाड़ी बिकेगा सबसे महंगा

Ricky Ponting Predictions About Rishabh Pant: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो गया है. आईपीएल के 18वें सीजन के लिए सभी टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि फ्रेंचाइजी ने अपने कप्तान ऋषभ पंत का चुनाव नहीं किया है. जिसके बाद लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं.

कयासों के दौर के बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने ऋषभ पंत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. उनका कहना है कि आगामी ऑक्शन में ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बनने वाले हैं.

Ricky Ponting "I think Rishabh Pant can be the most expensive player in the auction.He is a wicket keeper leftie and can be the captain."pic.twitter.com/5SEDD8Hv5H