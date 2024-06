T20 World Cup 2024: साउथ अफ्रीका पहली बार पहुंचा वर्ल्ड कप फाइनल में, डेल स्टेन हुए इमोशनल, ऐसे रिएक्ट कर जीता दिल

Dale Steyn reaction viral on T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान हराकर साउथ अफ्रीकी टीम टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है. सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था और पूरी टीम को केवल 56 रनों पर रोक दिया था. जिसके बाद एक विकेट खोकर साउथ अफ्रीकी टीम सेमीफाइनल मैच जीतने में सफल हो गई है. पहली बार साउथ अफ्रीकी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में है. फाइनल में पहुंचने के बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और इस पल को इमोशनल बता रहे हैं. साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भी इसपर रिएक्ट किया है. स्टेन ने इस जीत को यादगार बताया है.

स्टेन ने अपने पोस्ट में लिखा, यहां सब इमोशनल है.. हम फाइनल में हैं."

It's emotional down here.

We're into a final