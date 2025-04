'जो सर्वश्रेष्ठ है ..', बुमराह- कोहली नहीं, डेल स्टेन ने इस खिलाड़ी को बताया IPL का सबसे खतरनाक खिलाड़ी

Dale Steyn on Jofra Archer: साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने ऐसे गेंदबाज के बारे में बात की है जिसे वो आईपीएल (IPL) का सबसे खतरनाक हथियार मान रहे हैं. स्टेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने ऑर्चर को लेकर बात की है. बता दें कि आईपीएल के शरुआत में ऑर्चर (Jofra Archer) का पऱफॉर्मेंस बेहद ही औसत रहा था जिसके बाद यह कयास लगने लगे थे कि ऑर्चर को टीम में शामिल करना राजस्थान के लिए भारी भूल साबित हो हुई है, ऑर्चर की खूब आचोलचा हो रही थी. लेकिन अब ऑर्चर जबरदस्त अंदाज में वापसी की है और अपनी गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल हो रहे हैं. पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ ऑर्चर ने अपनी मैजिक गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने में सफलता हासिल की और गिल का विकेट (Shubman Gill vs Jofra Archer IPL) लेने में सफल रहे थे. ऐसे में स्टेन ने ऑर्चर को लेकर एक पोस्ट शेयर किया जो वायरल हो रहा है. 'सर्वश्रेष्ठ हमेशा वापस आता है. जोफ्रा तुम खतरनाक हथियार हो!"

