महान कर्टली एम्ब्रोस ने चुने विश्व क्रिकेट के तीन सबसे महान खिलाड़ी, दो भारतीय शामिल

Curtly Ambrose picks greatest player: विश्व क्रिकेट के सबसे महान गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस ने तीन ऐसे बल्लेबाजों के नाम का चुनाव किया है जो किसी भी दशक में खेलते तो महान बल्लेबाज कहलाए जाते. स्पोर्ट्सतक क ेसाथ इंटरव्यू के दौरान एम्ब्रोस ने अपने पसंद के तीन बल्लेबाजों के नाम बताएं हैं जो किसी भी एरा में डोमिनेट करते. एम्ब्रोस ने वर्तमान में विराट कोहली को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज माना है. पूर्व वेस्टइंडीज गेंदबाज ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि, कोहली वर्तमान में महान बल्लेबाज हैं. विश्व क्रिकेट में कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो किसी भी एरा में खेलते तो डोमिनेट करते.

कोहली (Curtly Ambrose on Virat kohli) को लेकर एम्ब्रोस ने कहा, " विराट महान बल्लेबाज हैं, जैसे वो वर्तमान क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से डोमिनेट कर रहे हैं, वैसे ही वो किसी भी एरा में खेलते तो डोमिनेट करते. मेरे समय में भी कोहली महान बल्लेबाज कहलाते. विराट के अलाना सचिन तेंदुलकर (Curtly Ambrose on Sachin Tendulkar) भी ऐसे ही बैटर रहे हैं. उन्होंने मेरे समय में खूब डोमिनेट किया है. अगर वो इस समय भी खेलते तो ऐसे ही कमाल करते. इसके अलावा विवियन रिचर्ड्स (Curtly Ambrose on Viv Richards) ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी समय खेलते तो गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने से कांपते. इस लिस्ट में मैं रिकी पोंटिंग का भी नाम लूंगा, ये ऐसे बैटर हैं जो किसी भी एरा में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने में सफल रहते." (Curtly Ambrose on Ricky Ponting)

Curtly Ambrose की बात करें तो इस गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के लिए 1988 में टेस्ट मैच खेलकर डेब्यू किया था. कर्टली एम्ब्रोस ने अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ साल 2000 में खेला था. अपने टेस्ट करियर में इस खतरनाक गेंदबाज ने 98 टेस्ट में 405 विकेट तो वहीं, वनडे में 176 मैच खेलकर कुल 225 विकेट लेने में सफल रहे थे. एम्ब्रोस और कोर्टनी वॉल्श की तेज गेंदबाजी जोड़ी को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजी जोड़ी के रूप में याद किया जाता है.

महान कर्टली एम्ब्रोस ने भारत के खिलाफ करियर में कुल 9 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 15 विकेट लेने में सफल रहे थे. वहीं, वनडे में भारत के खिलाफ इस गेंदबाज ने कुल 25 मैच खेले और इस दौरान 32 विकेट लेने का कमाल किया था.