Chris Woakes catch controversy: क्रिस वोक्स के कैच को देख दुनिया हैरान, लेकिन किस्मत ने ऐसे दिया धोखा, अंपायर के फैसले पर मचा बवाल

Chris Woakes catch Viral: मुल्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पहली पारी के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने फैन्स को हैरान कर दिया है. दरअसल, 117वें ओवर की तीसरी गेंद पर आगा सलमान ने जैक लीच की गेंद पर आगे बढ़कर करार शॉट मारा जो मिड ऑफ बाउंड्री की ओर गई, जहां क्रिस वोक्स खड़े थे. वोक्स ने कैच लपक लिया. लेकिन अंपाय़र ने कैच को नकारते हुए आगा सलमान को नॉट आउट करार दे दिया. हुआ ये कि, जैक लीच की गेंद पर आगा सलमान ने हवा में तगड़ा शॉट मारा, गेंद बाउंड्री लाइन के पास गई. वहां, क्रिस वोक्स खड़े थे. (PAK vs ENG)

वोक्स ने हवा में छलांग लगाकर कैच को पकड़ने की कोशिश की. जब वोक्स हवा में थे तो गेंद उनके हाथ में आई. फिर जैसे ही उन्हें लगा कि वो बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे ,ऐसे में उन्होंने गेंद को हवा में उछाल दिया. इसके बाद वोक्स बाउंड्री के बाहर गए और फिर तुरंत ही खुद को समय रहते बाउंड्री लाइन के अंदर ले गए और गेंद को जमीन पर गिरने से पहले ही दूसरी कोशिश में लपक लिया. चौंकाने वाला कैच लेने के बाद क्रिस वोक्स इसका जश्न मनाने लगे. इंग्लैंड खिलाड़ी भी कैच को लेकर जश्न मनाने लगे.

Controversy in Multan! Chris Woakes thought he took the catch cleanly, but the umpire gave it a SIX. Agha Salman bats on 🇵🇰😳 #PAKvENG #tapmad #DontStopStreaming pic.twitter.com/5p9j63Fg0u

लेकिन मैदानी अंपायर ने फैसला तीसरे अंपायर को दे दिया. टीवी रिप्ले में देखने के बाद थर्ड अंपायर ने कैच को सही करार नहीं दिया और बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया. जिसने विवाद पैदा कर दिया. सोशल मीडिया पर फैन्स इस फैसले को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि अंपायर का यह फैसला बिल्कुल गलत है. वहीं, इंग्लैंड खिलाड़ी यकीन ही नहीं कर पाए कि उनके साथ ऐसा हो सकता है.

Salman Ali Agha was almost dismissed by Jack Leach with a super effort by Chris Woakes at the boundary - but his foot was grounded outside the rope when he took the catch.#PAKvENG | #PakistanCricket pic.twitter.com/b12Oi9mBaE