अब भी IPL 2025 के प्लेऑफ में पहुंच सकती है CSK, धोनी की टीम को करना होगा बस यह काम

How Can CSK Still Qualify For IPL 2025? आईपीएल 2025 चेन्नई सूपर किंग्स के लिए किसी बुरे सपने की तरह गुजर रहा है. जारी टूर्नामेंट में सीएसके की टीम ने खबर लिखे जाने तक आठ मुकाबले खेले हैं. इस बीच 'येलो आर्मी' को महज दो मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि छह मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद सीएसके फैंस को डर सताने लगा है कि क्या धोनी एंड कंपनी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाएगी या नहीं. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

ये सच है कि आईपीएल के 18वें सीजन में सीएसके की छह शिकस्त के बाद उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी धूमिल हो गई हैं. मगर जैसा कि कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. यहां अगले पल क्या हो जाए कुछ कहा ना नहीं सकता है. टूर्नामेंट में धोनी एंड कपंनी को अभी भी छह मुकाबले खेलने हैं. अगर वह अपने सभी मुकाबले जीतने में कामयाब रहती है और शीर्ष की टीमों को आगे के मुकाबलों में नाकामयाबी हासिल होती है तो वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है.

मगर यहां ध्यान देने वाली जो बात है वह यह है कि सीएसके को विपक्षी टीमों के खिलाफ अब बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी. जिससे उसका आखिर में रन रेट बेहतर रहे. अगर ऐसा होता है तो वह आईपीएल 2025 के लिए प्लेऑफ में जगह बना सकती है.

कुछ इस प्रकार हैं सीएसके के आने वाले मुकाबले

25 अप्रैल - बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

30 अप्रैल - पंजाब किंग्स

03 मई - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

07 मई - कोलकाता नाईट राइडर्स

12 मई - राजस्थान रॉयल्स

18 मई - गुजरात टाइटंस

पिछले मुकाबले में सीएसके को मिली शिकस्त

चेन्नई सुपर किंग्स का पिछला मुंबई इंडियंस के साथ था. जहां वानखेड़े स्टेडियम में उसे अपनी छठी हार का सामना करना पड़ा. मौजूदा समय में टीम अपने आठ मुकाबलों में चार अंक (-1.392) लेकर अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर स्थित है.

