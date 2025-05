VIDEO: 'बम आ रहा है...', डरी-सहमी चीयरलीडर का वीडियो हुआ वायरल

Cheerleader Viral Video: मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं. यही वजह है कि बीते कल (आठ मई) पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा मैच सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द करना पड़ा. मिली चेतावनी के बाद जब खिलाड़ियों एवं दर्शकों को स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था. उस दौरान एक चीयरलीडर ने वहां की स्थिथि से लोगों को रूबरू कराया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में चीयरलीडर को कहते हुए सुना जा सकता है, 'खेल के बीच में पूरे स्टेडियम को खाली करवा दिया गया. यह बहुत ही डरावना दृश्य था. हर कोई बस चिल्ला रहा था कि बम आ रहे हैं. अभी भी यह काफी डरावना है. सच में हम धर्मशाला से बाहर जाना चाहते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आईपीएल (बोर्ड) के लोग हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे. वास्तव में यह बहुत डरावना है. पता नहीं मैं क्यों रो रही हूं. मुझे लगता है मैं अब भी सदमे में हूं. पता नहीं क्या हो रहा है.'

"Very very scary" - Cheer leader's SHOCKING video from Punjab Kings Vs Delhi Capitals IPL match in Dharamshala. pic.twitter.com/S830aDKer3